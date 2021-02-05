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Nimes, teknik direktör Jerome Arpinon ile yollarını ayırdı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nimes, teknik direktör Jerome Arpinon ile yollarını ayırdı.
Nimes Kulübü, 42 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Arpinon'un görevine son verildiğini duyurdu.
Geçici teknik direktörlük için Fransız Pascal Plancque ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Sezon başında göreve gelen Arpinon yönetimindeki Nimes, Ligue 1'de çıktığı 22 maçta 15 puanla son sırada yer aldı.
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