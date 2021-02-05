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GeriFutbol Nimes, teknik direktör Jerome Arpinon ile yollarını ayırdı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.02.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Nimes, teknik direktör Jerome Arpinon ile yollarını ayırdı

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Nimes, teknik direktör Jerome Arpinon ile yollarını ayırdı
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nimes, teknik direktör Jerome Arpinon ile yollarını ayırdı.

Nimes Kulübü, 42 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Arpinon'un görevine son verildiğini duyurdu.

Geçici teknik direktörlük için Fransız Pascal Plancque ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Sezon başında göreve gelen Arpinon yönetimindeki Nimes, Ligue 1'de çıktığı 22 maçta 15 puanla son sırada yer aldı.

Nimes, teknik direktör Jerome Arpinon ile yollarını ayırdı

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