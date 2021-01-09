Nimes Lille maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Evinde çıktığı son altı Ligue 1 maçını kaybeden Nîmes, ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Deplasmanda çıktığı son 11 Ligue 1 maçının sadece birinden mağlup ayrılan Lille, tek yenilgisini Brest'ten aldı. Lille'in bu sezon Ligue 1'de attığı 32 golün 14'ünü Türk oyuncular kaydetti.

NİMES LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Nimes Lille maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.