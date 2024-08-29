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Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu

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#Pilar Marie Victoria Lopez#Nilüfer Belediyespor#Voleybol
NilÃ¼fer Belediyesporlu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde Ã¶lÃ¼ bulundu
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 29, 2024 18:34

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden NilÃ¼fer Belediyespor'un yeni transferi 29 yaÅŸÄ±ndaki Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez hayatÄ±nÄ± kaybetti. Haber alÄ±namayÄ±nca evine giden kulÃ¼p yetkililerinin Ã§ilingir yardÄ±mÄ±yla kapÄ±yÄ± aÃ§Ä±nca sporcunun cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± ifade edildi. Ã–lÃ¼m nedeniyle ilgili otopsi raporu bekleniyor.

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Sporcudan haber alamayan kulÃ¼p yetkilileri, NilÃ¼fer ilÃ§esi BeÅŸevler Mahallesindeki evine gittiÄŸinde Victoria'nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi.

Oyuncunun kesin Ã¶lÃ¼m sebebine iliÅŸkin otopsi raporu bekleniyor.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni transfer Victoria'nÄ±n ani ve beklenmedik Ã¶lÃ¼mÃ¼yle derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±klarÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Sporcunun Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan soruÅŸturmanÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"HenÃ¼z genÃ§ yaÅŸÄ±nda, hem sporculuÄŸu hem de karakteriyle Ã¶rnek bir isim olan Pilar Marie Victoria'nÄ±n ani kaybÄ±, hepimizi derinden sarsmÄ±ÅŸtÄ±r. Kendisiyle Ã§alÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± bulduÄŸumuz kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde, takÄ±mÄ±mÄ±za ve camiamÄ±za olan katkÄ±larÄ±nÄ± her zaman hatÄ±rlayacaÄŸÄ±z. Ailesine, yakÄ±nlarÄ±na ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz. SavcÄ±lÄ±k olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rken, 29 yaÅŸÄ±ndaki sporcumuzun kesin Ã¶lÃ¼m nedeni adli tÄ±p incelemesinden ardÄ±ndan belirlenecektir."

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DÃœN ANTRENMANDAN FOTOÄžRAF PAYLAÅžMIÅžTI

Pilar Marie Victoria Lopez, dÃ¼n antrenmandan fotoÄŸraf paylaÅŸÄ±mÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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NilÃ¼fer Belediyesporlu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde Ã¶lÃ¼ bulundu

KULÃœPLERDEN BAÅžSAÄžLIÄžI MESAJLARI

Voleybol kulÃ¼pleri, Pilar Marie Victoria Lopez'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajlarÄ± paylaÅŸtÄ±.

VakÄ±fBank: NilÃ¼fer Belediyespor'un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez'in vefatÄ±nÄ± derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrendik. Sevenleri, ailesi, NilÃ¼fer Belediyespor ve voleybol camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz.

EczacÄ±baÅŸÄ± Dynavit: NilÃ¼fer Belediyesporâ€™un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopezâ€™in vefatÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. TÃ¼m yakÄ±nlarÄ±na, NilÃ¼fer Belediyesporâ€™a ve tÃ¼m spor camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz.

BeÅŸiktaÅŸ: NilÃ¼fer Belediyespor'un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez'in vefatÄ±nÄ± derin bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. Ailesine, yakÄ±nlarÄ±na, NilÃ¼fer Belediyespor'a ve voleybol camiasÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz.

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#Pilar Marie Victoria Lopez#Nilüfer Belediyespor#Voleybol

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