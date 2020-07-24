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Voleybol
DHA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 12:41,Son Güncelleme:

Nilüfer Belediyespor'da 4 oyuncu ve bir yardımcı antrenörde koronavirüs çıktı

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Nilüfer Belediyespor'da 4 oyuncu ve bir yardımcı antrenörde koronavirüs çıktı
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Nilüfer Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nda 4 oyuncu ve bir yardımcı antrenörde koronavirüs tespit edildi. Tüm takım, kulübün Üçevler Tesisleri’nde karantinaya alındı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor takımı, yeni sezon öncesinde kulübün sağlık sponsoru olan hastanede sağlık kontrolünden geçmiş ve tüm sporcular ile teknik heyete rutin testlerin yanı sıra koronavirüs (Kovid-19) testi de yapılmıştı.

Sezon öncesi hazırlık için check-up programı dâhilinde sağlık kontrolleri başarıyla geçen sporcular ve teknik heyet için hazırlık kampı süreci de başlamıştı. Ancak bir oyuncunun kendisini kötü hissetmesi ve yapılan sağlık kontrolleri sonucu Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tüm takım ve teknik ekip, yeniden koronavirüs testinden geçirildi. Test sonucunda 4 oyuncu ve bir teknik personelde koronavirüs çıktı. Bunun üzerine bütün takım, kulübün Üçevler Spor Tesisleri'nde karantina altına alındı.

Sağlık ekiplerinin kontrolü altında izolasyon sürecine giren takım, tesiste tek kişilik odalarda dışarıyla hiçbir teması olmayacak şekilde karantinada kalıyor.

Nilüfer Belediyesporda 4 oyuncu ve bir yardımcı antrenörde koronavirüs çıktı

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