MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriNilüfer Belediyespor: 3 - Sistem9 Yeşilyurt: 0
GeriVoleybol Nilüfer Belediyespor: 3 - Sistem9 Yeşilyurt: 0
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
Haber Giriş: 18.11.2020 - 19:57 | Son Güncelleme:

Nilüfer Belediyespor: 3 - Sistem9 Yeşilyurt: 0

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nilüfer Belediyespor: 3 - Sistem9 Yeşilyurt: 0
Abone Olgoogle-news

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Nilüfer Belediyespor: 3 - Sistem9 Yeşilyurt: 0
Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatoz
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Aslı Tecimer, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Merve Tanıl)
Sistem9 Yeşilyurt: Cross, Buket Gülübay, Sude Zeynep Demirel, Carutasu, Scuka, Derya Cebecioğlu (Bihter Dumanoğlu, Aybüke Tuna Çetinay, Burcu Yönder, Derya Güç, İlayda Uçak)
Setler: 25-14, 25-20, 25-19
Süre: 84 dakika (28, 27, 29)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle