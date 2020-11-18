Nilüfer Belediyespor: 3 - Sistem9 Yeşilyurt: 0
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Nilüfer Belediyespor: 3 - Sistem9 Yeşilyurt: 0
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatoz
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Aslı Tecimer, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Merve Tanıl)
Sistem9 Yeşilyurt: Cross, Buket Gülübay, Sude Zeynep Demirel, Carutasu, Scuka, Derya Cebecioğlu (Bihter Dumanoğlu, Aybüke Tuna Çetinay, Burcu Yönder, Derya Güç, İlayda Uçak)
Setler: 25-14, 25-20, 25-19
Süre: 84 dakika (28, 27, 29)
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