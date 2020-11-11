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Voleybol
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 18:51 | Son Güncelleme:

Nilüfer Belediyespor 3-1 İlbank

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Nilüfer Belediyespor 3-1 İlbank
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta erteleme maçında Nilüfer Belediyespor, İlbank'ı 3-1 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Johnson, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Tanıl)

İlbank: Mori, Birgül Parlak, Mambru, Ceren Karagöl, Jack, Ezgi Arslan (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Tuğçe Öcal, Yağmur Karaoğlu)

Setler: 25-10, 26-24, 22-25, 25-17

Süre: 124 dakika (25, 33, 34, 32)

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