Nilüfer Belediyespor 3-0 Beşiktaş
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Serap Kuka, Ali İhsan Gözü
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Wilhite, Buse Ünal, Johnson, Maglio, Yasemin Yıldırım (Aslı Tecimer, Sıla Özyürek, Buse Kayacan)
Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Seray Altay, Sinem Yıldız, Seda Aslanyürek, Ezgi Dilik (Erçe Kasapoğlu, Gökçe Akkaya, Deniz Hakyemez, Ezgi Taşdemir, Bengisu Aygün)
Setler: 25-16, 25-21, 25-14
Süre: 82 dakika (25, 31, 26)
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