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Voleybol
Haber Giriş: 19.09.2020 - 22:54 | Son Güncelleme:

Nilüfer Belediyespor 3-0 Beşiktaş

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Nilüfer Belediyespor 3-0 Beşiktaş
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Serap Kuka, Ali İhsan Gözü

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Wilhite, Buse Ünal, Johnson, Maglio, Yasemin Yıldırım (Aslı Tecimer, Sıla Özyürek, Buse Kayacan)

Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Seray Altay, Sinem Yıldız, Seda Aslanyürek, Ezgi Dilik (Erçe Kasapoğlu, Gökçe Akkaya, Deniz Hakyemez, Ezgi Taşdemir, Bengisu Aygün)

Setler: 25-16, 25-21, 25-14

Süre: 82 dakika (25, 31, 26)

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