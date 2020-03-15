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Voleybol
AA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 16:25,Son Güncelleme:/

Nilüfer Belediyespor 3-0 Beşiktaş

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Nilüfer Belediyespor 3-0 Beşiktaş
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Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında Nilüfer Belediyespor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ali İhsan Gözü, Barış Karakoyun

Nilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Aybüke Özdemir, Atkinson, Hümay Topaloğlu, (Resmiye Çakmak, Elif Uzun, Seda Menekşe, Ceren Çınar)

Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Verda Lal Akın, (Fırat Aleyna Tuğçe Ersan, Ece Deniz Uçarı, Zülal Çetin, Kardelen Karabıyık, Gökçe Akkaya, Elif Toksoy, Tuana Öztürk)

Setler: 25-8, 25-16, 25-11

Süre: 60 dakika (17, 21, 22)

Nilüfer Belediyespor 3-0 Beşiktaş

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