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Voleybol
AA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 22:22,Son Güncelleme:/

Nilüfer Belediyespor 3-0 Atlasglobal Yeşilyurt

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Nilüfer Belediyespor 3-0 Atlasglobal Yeşilyurt

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Eyüpcan Kayısoğlu

Nilüfer Belediyespor: Merve İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu (Buse Kayacan, Ceren Çınar)

Atlasglobal Yeşilyurt: Damla Tokman, Loana, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu (Ayca Aykaç, Elif Boran, Derya Güç, Arzum Tezcan)

Setler: 25-20, 25-17, 25-20

Süre: 78 dakika (27, 25, 26)

Nilüfer Belediyespor 3-0 Atlasglobal Yeşilyurt

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