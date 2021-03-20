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GeriFutbol Nikola Vlasic'i Beşiktaş istedi, Milan 30 milyon euroya bitiriyor!
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Futbol
Haber Giriş: 20.03.2021 - 17:33 | Son Güncelleme:

Nikola Vlasic'i Beşiktaş istedi, Milan 30 milyon euroya bitiriyor!

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Nikola Vlasic'i Beşiktaş istedi, Milan 30 milyon euroya bitiriyor!

İki sezon önce Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Nikola Vlasic için Serie A takımlarından Milan'ın 30 milyon euroyu gözden çıkarttığı belirtildi.

Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A takımlarından Milan'ın yaz transfer dönemindeki ilk hedefi CSKA Moskova'dan Nikola Vlasic... Hırvat basınında çıkan habere göre Milan, 23 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe alırken CSKA Moskova, Hırvat futbolcu için 30 milyon euro talep etti.

Milan'ın Vlasic için istenen 30 milyon euro bonservis ücretine çıkmaya sıcak baktığı ve sezonu iki tarafın masaya oturacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ, EVERTON'DAN İSTEMİŞTİ

Vlasic ile iki sezon önce Beşiktaş ciddi şekilde ilgilenmişti. Hırvat futbolcunun bonservisinin Everton'da bulunduğu dönemde Beşiktaş, İngiliz ekibi ile görüşmüş ancak Vlasic, CSKA Moskova'nın yolunu tutmuştu.

Orta saha pozisyonunda forma giyen Nikola Vlasic, bu sezon CSKA formasıyla toplam 27 maça çıkarken 11 gol ve 6 asist üretti.

Nikola Vlasici Beşiktaş istedi, Milan 30 milyon euroya bitiriyor

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