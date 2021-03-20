Nikola Vlasic'i Beşiktaş istedi, Milan 30 milyon euroya bitiriyor!

Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A takımlarından Milan'ın yaz transfer dönemindeki ilk hedefi CSKA Moskova'dan Nikola Vlasic... Hırvat basınında çıkan habere göre Milan, 23 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe alırken CSKA Moskova, Hırvat futbolcu için 30 milyon euro talep etti.

Milan'ın Vlasic için istenen 30 milyon euro bonservis ücretine çıkmaya sıcak baktığı ve sezonu iki tarafın masaya oturacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ, EVERTON'DAN İSTEMİŞTİ

Vlasic ile iki sezon önce Beşiktaş ciddi şekilde ilgilenmişti. Hırvat futbolcunun bonservisinin Everton'da bulunduğu dönemde Beşiktaş, İngiliz ekibi ile görüşmüş ancak Vlasic, CSKA Moskova'nın yolunu tutmuştu.

Orta saha pozisyonunda forma giyen Nikola Vlasic, bu sezon CSKA formasıyla toplam 27 maça çıkarken 11 gol ve 6 asist üretti.

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