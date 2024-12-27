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Nikola Jokic ve Novak Djokovic, Yusuf Dikeç'e rakip! "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülü için...

Güncelleme Tarihi:

#Yusuf Dikeç #Balkanlar'ın Sporcusu#Nikola Jokic
Nikola Jokic ve Novak Djokovic, Yusuf Dikeçe rakip Balkanların Sporcusu ödülü için...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 14:19

Milli atıcı Yusuf Dikeç, "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.

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Milli atıcı Yusuf Dikeç, Bulgaristan Haber Ajansı tarafından 51'incisi düzenlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülü için finale kalan 10 aday arasında yer aldı.

Balkan Haber Ajansları Derneği - Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) üyelerinin oylarıyla belirlenen "Balkanlar'ın Sporcusu" ödülüne, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç de aday gösterildi.

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Ödülü kazanan sporcu, Ocak ayının ikinci yarısında Sofya'da düzenlenecek törenle ilan edilecek.

Listede şu sporcular bulunuyor:

Yusuf Dikeç (Türkiye) - Atıcılık

Novak Djokovic (Sırbistan) - Tenis

Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol

Kostas Sloukas (Yunanistan) – Basketbol

Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) - Atletizm

Apostolos Christou (Yunanistan) - Yüzme

David Popovici (Romanya) - Yüzme

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Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter

Dusan Mandic (Sırbistan) - Su topu

Barbara Matic (Hırvatistan) - Judo

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#Yusuf Dikeç #Balkanlar'ın Sporcusu#Nikola Jokic

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