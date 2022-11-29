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Nikola Jokic: "Rockets, daha çok Alperen Şengün üzerinden oynamalı"

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#Nikola Jokic#Houston Rockets#Denver
Nikola Jokic: Rockets, daha çok Alperen Şengün üzerinden oynamalı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 12:01

Denver Nuggets'ın süper yıldızı Nikola Jokic, Alperen Şengün'le ilgili sorulara cevap verirken, milli oyuncumuza övgüler yağdırdı. Jokic, Houston Rockets'ın hücum setlerini daha çok Alperen üzerinden gerçekleştirmesi gerektiğine inandığını da ifade etti.

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Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın 129-113 kaybettiği Denver Nuggets maçında 18 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynadı.

Nuggets'ı galibiyete 32 sayı, 12 ribaunt, 8 asist yapan Nikola Jokic taşıdı. Mücadelenin sonrasında ise basın toplantısında Nikola Jokic, Alperen Şengün'e övgüler yağdırdı.

Nikola Jokic karşılaşma sonrası basının kendisine Alperen Şengün'le ilgili yönelttiği soruyu da cevapladı. Jokic, basın mensubunun 'Alperen senin oyununu kendine örnek aldığını söylüyor. Ne dersin?' şeklindeki sorusuna, "Bu iyi bir şey mi, bilemiyorum. Bence o gerçekten yetenekli bir oyuncu. Kulağa tuhaf gelebilir ama bence onun üzerinden daha fazla set oynamalılar. Çünkü bazen takım olarak çok durağan gözüküyorlar. Çok fazla üçlük atmaya odaklı bir takım görüntüleri var. Adam yetenekli. Pas veriyor, post-up yapıyor, çember etrafında iyi bitiriyor. Alperen sahadayken farklı oyunlar izleyebiliyorsunuz." cevabını verdi.

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