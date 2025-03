Nikola Jokic, NBA tarihine geçti!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 8 maç oynandı.

Doğu Konferansı lideri Cavaliers, evinde ağırladığı Hornets'i Donovan Mitchell'in 24 sayılık performansıyla mağlup etti.

Evan Mobley'in 19 sayı, 10 ribauntluk "double-double" yaptığı Cavaliers'ta, Darius Garland'ın 20 sayılık katkısı sezonun 53. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sezonun 48. yenilgisini alan Hornets'te Miles Bridges'in 46 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

JOKIC, NBA TARİHİNE GEÇTİ!

Suns'ı evinde ağırlayan Nuggets'ta Nikola Jokic, 31 sayı, 21 ribaunt ve 22 asistle takımını galibiyete taşıdı.

Jokic, NBA tarihinde en az 30 sayı, 20 ribaunt ve 20 asistle triple-double yapan ilk oyuncu oldu.

Nuggets'ta Aaron Gordon 27, Christian Braun 25 ve Jamal Murray 19 sayı kaydetti.

Devin Booker'ın 34, Kevin Durant'ın ise 29 sayısı Suns'ın 34. mağlubiyetini önleyemedi.

31 POINTS.

21 REBOUNDS.

22 ASSISTS.



THE FIRST-EVER 30+ PT, 20+ REB, 20+ AST GAME IN NBA HISTORY 🚨



NIKOLA JOKIĆ IS TRULY SOMETHING SPECIAL. 🌟 pic.twitter.com/I982bZePiF