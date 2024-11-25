Nikola Jokic harikalar yaratmaya devam ediyor! 4. MVP ödülü yolda...

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Jokic, Denver Nuggets ile çıktığı 12 maçta 30.3 sayı, 13.9 ribaunt, 11.3 asist ortalamalarını tutturdu. Bu 12 karşılaşmada Nuggets 8 kez galip gelirken 4 kez de mağlup oldu. 2023 NBA Finallerinde takımını şampiyonluğa taşıyan Sırp süperstar bu sene de aynı hedefe kilitlenmiş görünüyor.

SON MVP’LER ABD DIŞINDAN

Avrupa basketbolunun çıkışa geçmesiyle NBA’de Avrupa yıldızlarının en tepede olduğu görülüyor. Jokic’in başını çektiği listede Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Victor Wenbanyama, Alperen Şengün gibi isimler yer alıyor. Geçtiğimiz sezon ödülü kazanan Jokic’ten önce son kazanan isim Kamerun asıllı ABD’li oyuncu Joel Embiid olmuştu. Önceki sezonlarda 2 kez üst üste kazanan tekrar Jokic olurken, Yunan süperstar Antetokounmpo, Sırp yıldız öncesinde 2 kez üst üste bu ödülü kazanmıştı.

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JOKİC EN ÇOK MVP KAZANAN OYUNCU OLABİLİR Mİ ?

Tarihte en çok MVP ödülü kazanan oyuncu efsanevi Kareem Abdul-Jabbar bu ödülü 6 kez kazandı. Tarihin en iyileri olarak gösterilen Michael Jordan 5 kez, LeBron James 4 kez bu ödülü kazandı. 29 yaşındaki Jokic eğer bu performansını sürdürürse, bu rekoru geliştirmesi çok muhtemel görünüyor.