Nika Ninua, Beşiktaş yolunda! Gürcistan basını yazdı...

Gürcü basınının gece geç saatlerde flaş olarak geçtiği haberde, Beşiktaş'ın, Dinamo Tiflis'in 21 yaşındaki Gürcü orta saha oyuncusu Nika Ninua'yı transfer ettiği iddia edildi. Haberde, Dinamo Tiflis ile Aralık 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun transfer şartlarının henüz belli olmadığı da ifade edildi.

NİKA NİNUA KİMDİR?

Nika Ninua, 22 Haziran 1999 yılında Tiflis'te doğdu. Gürcü oyuncu merkez orta saha olarak görev alıyor. 1.86 cm boyundaki Ninua, Dinamo Tiflis forması giyiyor. Ninua'nın kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona eriyor.

21 yaşındaki oyuncu Gürcistan U17, U19 ve U21 Milli Takımlarının formasını giydi. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 8 gol, 11 asistlik bir performans sergilemiş ve takımıyla lig şampiyonluğu elde etmişti. Genç oyuncu aynı zamanda geçen sezondan bu yana takım kaptanlığı görevini üstleniyor.

Dinamo Tiflis ile 9 maça çıkan genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

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