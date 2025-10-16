Nijerya'nın kahramanı Victor Osimhen! Övgü yağdırdılar: Dünyanın en iyi forveti

Haberin Devamı

Nijerya Milli Takımı’nın Benin’i 4-0 mağlup ettiği maça Victor Osimhen’in attığı 3 gol damga vurdu. Nijerya bu zaferle Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Play-Off’a kalmayı başardı. Galatasaray Kulübü’nün sosyal medya hesaplarından tebrik ettiği 26 yaşındaki futbolcu, en büyük övgüyü hocasından aldı.

'DÜNYANIN EN İYİSİ'

Nijerya Milli Takımı’nın başına geçtikten sonra 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlikle ülkeyi ayağa kaldıran ve Play-Off’a kalmasını sağlayan teknik direktör Eric Chelle katıldığı basın toplantısında, “Oyuncularım adına çok mutluyum... Özellikle de dünyanın en iyi forveti Victor Osimhen için” dedi.

'DURDURULAMAZ'

Hem Osimhen’in yıllarca top koşturduğu İtalya hem de onu yakından takip eden İngiltere basını da yıldız futbolcunun performansına geniş yer ayırdı. BBC muhabiri John Bennett, ‘Victor Osimhen, bir savunmacının kâbusu olacak her şeye sahip. Yine Nijerya için harika bir performans sergiledi. Osimhen durdurulamaz. Çok büyük bir kulüpte ve devasa bir taraftar kitlesi var ama yine ne kadar bencilce olsa da İngiltere Premier Ligi’nde oynamıyor olmasına üzülüyorum. Orada büyük bir etki yaratabilirdi” ifadelerini kullandı.

AKOR ADAMS'TAN DUYGUSAL MESAJ

Aynı saatlerde Sevilla’nın Nijeryalı santrforu Akor Adams da Osimhen için duygusal bir mesaj paylaştı. Aralarındaki bir mesajlaşmayı yayınlayan Adams, zor anlarında Osimhen’in kendisini nasıl motive ettiğini dile getirdi. Osimhen’e sosyal medya üzerinden, “Kötü günlerle nasıl başa çıkıyorsun?” diye soran Adams, gelen cevapla adeta bir motivasyon dersi aldığını söyledi ve Osimhen’in kendisine yolladığı şu cevabı yayınladı:

'AŞAĞI ÇEKMELERİNE İZİN VERMEDİM'

"Kardeşim, her zaman kötü günler olacak. İster maçta ister antrenmanda... Ama tutunman gereken şey, sahip olduğun kalite ve en önemlisi kazanma isteğin. Başarma arzusu, potansiyelinin tamamına ulaşma dürtüsü... Bunlar seni diğerlerinden ayıran şeylerdir. Kötü günleri mümkün olduğunca çabuk unutmaya çalış, tamam mı? Ben de çok fazla eleştiriyle karşılaştım, hem de çok sert olanlarıyla. Ama onların beni aşağı çekmesine izin vermemeyi seçtim. Her zaman önce Tanrı’ya güven ve kendine inan. Kötü günler seni sadece daha güçlü yapacak."