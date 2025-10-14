Nijerya'nın kaderi Osimhen'in ellerinde! Afrika'da herkesin gözü bu maçta

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bugün ülkesi adına tarihi bir maça çıkacak.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde C Grubu'nda yer alan Nijerya, son maçlar öncesinde 14 puanla 3. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar bu akşam TSİ 19.00'da Godswill Akpabio Stadyumu'nda Benin'i konuk edecek.

NİJERYA EN AZ İKİ FARKLI KAZANMAK ZORUNDA

Nijerya mücadeleyi iki farklı kazanması halinde puanını Benin'le eşitleyecek ve ikili averajda öne geçerek play-off oynama hakkı kazanacak.

Nijerya'nın tek farklı galibiyetinde, beraberlik ve her türlü mağlubiyette ise Nijerya Dünya Kupası'na katılma şansını kaybedecek ve play-off'a yükselen taraf Benin olacak.

Son maçlar öncesinde Güney Afrika 18 puanla (+8 averaj) lider, Benin 17 puanla (+5 averaj) ikinci, Nijerya ise 14 puanla (+3 averaj) 3. sırada yer alıyor.

OSIMHEN'İN TARİHİ MAÇI

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen ve arkadaşları, 2022 Dünya Kupası'na katılamayan ülkelerini, Benin karşısında alacakları galibiyetle bu kez Dünya Kupası'na taşımaya çalışacak.

Nijerya, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması halinde Victor Osimhen ilk kez bu turnuvada forma giyme şansı yakalayacak.

BENİN'E 4 MAÇTA 3 GOL ATTI

Daha önce Nijerya formasıyla Benin'e karşı 4 kez forma giyen Osimhen, rakip ağlara 3 gol bıraktı.

TARİHTE İLK KEZ 48 TAKIMLA DÜZENLENECEK

11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek.