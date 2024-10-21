Nijeryalı yıldızın röveşatası dünya basınında: Napoli Osimhen’e bak! Harikalar yaratıyor

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Galatasaray’ın Antalyaspor’u 3-0 yendiği maçın 90+2. dakikasında Victor Osimhen’in attığı muhteşem rövaşata golü dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, Napoli’den kiralanan Nijeryalı futbolcunun performansını, “Osimhen büyük bir patlama ile döndü. Rakip kaleciye şans tanımadan harika bir rövaşata golüyle sahalara döndü” diye değerlendirdi.

ACIMASIZ OSiMHEN

Fransa’dan Foot Mercato, “Attığı rövaşata gol, onun formunu tekrar bulduğunu gösteriyor” derken, İspanyol spor gazetesi AS, “Acımasız Osimhen” başlığını attı. Nijerya’nın Punch gazetesi de, “Osimhen sakatlık dönüşünde şoke edici bir gol attı. İki haftadır sahalardan uzak olan yıldız oyuncu, yedek kulübesinden oyuna girer girmez attığı muhteşem golle herkesi hayrete düşürdü” ifadelerini kullandı.

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NAPOLi’YE MESAJ

İtalyan Il Mattino gazetesi de, eski Napoli forvetinin performansını överek, “Napoli Osimhen’e bak! Galatasaray formasıyla harikalar yaratmaya devam ediyor” yorumunu yaptı.

BALİSTİK FÜZE GİBİYDİ

Osimhen, Antalyaspor’a attığı rövaşata golü için, “Uzun zamandır böyle bir gol atmak istiyordum, doğru zamanda geldi. Balistik füze gibiydi. Kariyerim boyunca hatırlayacağım bir gol olacak” dedi. Deneyimli oyuncu, “Hakem pozisyonu kontrol ederken Abdülkerim bana, ‘Ya ofsaytsa ne yapacaksın?’ dedi. Ben de “Endişe etme, gol” dedim ama gerçekten çok iyi goldü” ifadelerini kullandı.