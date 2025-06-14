Nijeryalı gazeteciden Osimhen eleştirisi: O bir süperstar değil!

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Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Osimhen, ülkesi Nijerya’da eleştirildi.

Sarı kırmızılılarla beraber Al Hilal’in resmi teklifte bulunduğu ve Suudi kulübünü reddedip Galatasaray’ı beklemeye alan Osimhen’in, Premier Lig’e gitmek istediği biliniyor.

Konuya ilişkin Osimhen’in ülkesi Nijerya’dan gazeteci Matthew Eseoghene, katıldığı poscastte konuştu.

Nijeryalı gazeteci açıklamasında, ‘Osimhen süperstar değil’ derken şu ifadeleri kullandı:

“Osimhen yerinde olsaydım maaşımda indirime giderdim. İyi bir menajer ona istediği parayı aldırır ama o, istediği parayı farklı bir şekilde de alabilir.

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Maaşını düşürüp, yapabileceği başarıları maddeler halinde sözleşmesine koyarsa, istediği parayı yine kazanır. Hemde kulübe yük olmayacak şekilde kazanır.

Osimhen kötü bir oyuncu değil ama birçok insanın düşündüğü gibi bir süperstar da değil, bu bir gerçek.”