Nijerya'da Victor Osimhen şov! Kader maçına damga vurdu

#Dünya Kupası Elemeleri#Victor Osimhen#Nijerya
Nijeryada Victor Osimhen şov Kader maçına damga vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 19:53

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında evinde Benin'i 4-0 mağlup eden Nijerya'da Victor Osimhen, yaptığı hat-trick ile yıldızlaştı.

Nijerya ile Benin, Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Nijerya'da Victor Osimhen ön plana çıktı.

OSIMHEN'DEN HAT-TRICK

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Benin ağlarını sarsan Osimhen, 38. dakikada da sahneye çıkarak, Nijerya'yı soyunma odasına 2-0 üstünlükle götürdü.

Yıldız futbolcu, gollerine ikinci yarıda da devam etti. Karşılaşmanın 51. dakikasında kendisinin ve takımının üçüncü golünü atarak, hat-trick yaptı.

DEVAM EDEMEDİ

Maç devam ederken kendisini yere bırakan Nijeryalı, yedek kulübesine değişiklik için işaret yaptı ve oyuna devam edemeyeceğini söyledi. Ardından ise yıldız futbolcu 81. dakikada oyundan alındı. 

BENIN'İN KABUSU

Benin'e karşı 5. maçına çıkan Osimhen, rakip ağlara 6. golünü bırakmış oldu. 

KADER MAÇINDA YÜZLER GÜLDÜ

Bu sonucun ardından +1 averajla Burkina Faso'yu geride bırakan Nijerya, Dünya Kupası için play-off oynama hakkı kazandı. 

