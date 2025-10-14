Nijerya'da Victor Osimhen şov! Kader maçına damga vurdu

Haberin Devamı

Nijerya ile Benin, Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu son maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Nijerya'da Victor Osimhen ön plana çıktı.

OSIMHEN'DEN HAT-TRICK

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Benin ağlarını sarsan Osimhen, 38. dakikada da sahneye çıkarak, Nijerya'yı soyunma odasına 2-0 üstünlükle götürdü.

Yıldız futbolcu, gollerine ikinci yarıda da devam etti. Karşılaşmanın 51. dakikasında kendisinin ve takımının üçüncü golünü atarak, hat-trick yaptı.

DEVAM EDEMEDİ

Maç devam ederken kendisini yere bırakan Nijeryalı, yedek kulübesine değişiklik için işaret yaptı ve oyuna devam edemeyeceğini söyledi. Ardından ise yıldız futbolcu 81. dakikada oyundan alındı.

BENIN'İN KABUSU

Benin'e karşı 5. maçına çıkan Osimhen, rakip ağlara 6. golünü bırakmış oldu.

Haberin Devamı

KADER MAÇINDA YÜZLER GÜLDÜ

Bu sonucun ardından +1 averajla Burkina Faso'yu geride bırakan Nijerya, Dünya Kupası için play-off oynama hakkı kazandı.