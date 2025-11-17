×
Nijerya'da Victor Osimhen sakatlandı! 'Gözyaşlarına hakim olamadı' iddiası...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Nijerya#Victor Osimhen
Nijeryada Victor Osimhen sakatlandı Gözyaşlarına hakim olamadı iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 00:05

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşırken Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, mücadelenin ikinci yarısına çıkamadı.

Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyet'i karşı karşıya geldi.

90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sona eren mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da denge bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında ise Demokratik Kongo, 4-3'lük üstünlük kurdu ve kıtalararası play-off'ta oynamaya hak kazandı.

Nijerya'nın golünü 3. dakikada Onyeka atarken, Kongo Cumhuriyet'inin golü 32. dakikada Meschack'tan geldi.

OSIMHEN ENDİŞESİ

Karşılaşmanın devre arasında Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen oyundan alındı. Mücadelenin ikinci yarısına çıkmayan Nijeryalı golcünün yerine Akor Jerome Adams dahil oldu.

Nijerya cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ayrıca L'Euipe'in haberine göre, Osimhen devre arasında soyunma odasına gözyaşları içinde gitti. Bu durum, yıldız golcünün sağlık durumu konusunda ciddi bir endişe yarattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
