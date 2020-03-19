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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 10:19,Son Güncelleme:/

Nijerya'da futbol ligleri ertelendi

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Nijerya'da futbol ligleri ertelendi
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Nijerya futbol liglerinde maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Nijerya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, artan sağlık endişeleri yüzünden tüm futbol aktivitelerine bir ay ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada, bir ay sonra yapılacak değerlendirmenin ardından salgının durumuna göre erteleme süresinin uzatılabileceği belirtildi.

Nijeryada futbol ligleri ertelendi

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