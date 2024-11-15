Victor Osimhen'in golü 3 puana yetmedi! Nijerya ile Benin...

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Benin ile Nijerya , Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu 5. maçında kozlarını paylaştı. Felix Houphouet Boigny Stadyumu'ndaki maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Benin'in tek golünü 16'da Mohamed Tijani attı. Nijerya'nın tek golünü ise 81'de Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Nijerya'da maça yedek kulübesinde başlayan Osayi Samuel 82. Dakikada oyuna dahil oldu.

Nijerya, bu sonucun ardından puanını 11 yaptı. Benin ise puanını 7 yaptı.