Nijerya efsanesi Oliseh, Osimhen için transfer bombasını duyurdu! 'Üst düzey bir yetkiliden duydum'

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Victor Osimhen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 17:22

Nijerya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü ve efsane futbolcu Sunday Oliseh, Real Madrid'in Victor Osimhen'in transferi için ciddi şekilde devrede olduğunu söyledi.

Futbolculuk döneminde Ajax, Juventus ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerin formalarını terleten ve kısa bir süre Nijerya Milli Takımı'nı da çalıştıran efsane futbolcu Sunday Oliseh, Insight Podcast'e verdiği demeçte Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen için çarpıcı bir iddiada bulundu.

"ÜST DÜZEY BİR İSİMDEN ÖĞRENDİM; REAL MADRID, OSIMHEN'İ İSTİYOR"

Osimhen'in yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceğini söyleyen Oliseh, "Vinicius Junior'un Real Madrid'den ayrılması halinde, Mbappe doğal pozisyonu olan sol kanada dönecek ve Real Madrid bir santrfor transfer edecek. Bu noktada Osimhen'in ismi çok fazla telaffuz ediliyor. Bu bilgiyi nasıl edindiğimi söylemeyeceğim ama Real Madrid, Osimhen'i ciddi şekilde istiyor. Bunu üst düzey bir isimden duydum. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

REAL MADRID TARİHİNDEKİ İLK NİJERYALI OLABİLİR

1902 yılında kurulan Real Madrid'in A takımında bugüne dek Nijerya doğumlu hiçbir oyuncu oynamadı.

Victor Osimhen, Real Madrid'e transfer olması durumunda Eflatun-beyazlı kulübün tarihindeki ilk Nijeryalı futbolcu olacak.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 41 maçta 37 gol - 8 asistlik performans sergileyen Victor Osimhen, bu sezon oynadığı 13 maçta ise 9 gol kaydetti.

3,5 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'ın sezon başında 75 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldığı 27 yaşındaki Nijeryalı golcünün sarı-kırmızılılarla 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

