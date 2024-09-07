Nijerya - Benin maçında Osimhen'den şık gol! Oyuna girdikten 6 dakika sonra attı

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Nijerya ile Benin karşı karşıya geldi. Maçı Nijerya 3-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 45 ve 83'te Ademola Lookman ve 78'de Victor Osimhen kaydetti.
Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen, yedek soyunduğu maçın 72. dakikasında oyuna girip 78'de skoru 2-0 yapan şık bir gol attı.
Bu sonuçla Nijerya gruba 3 puanla başlarken Benin puansız kaldı.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nda Nijerya, Benin'i 3-0 mağlup etti.— Spor Arena (@sporarena) September 7, 2024
⚽️45' Lookman
⚽️78' Osimhen
⚽️83' Lookman
🟡🔴Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen, yedek soyunduğu maçta 72'de oyuna girip 78'de gol attı.pic.twitter.com/kzfwv4Da4K