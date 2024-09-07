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Nijerya - Benin maçında Osimhen'den şık gol! Oyuna girdikten 6 dakika sonra attı

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#Osimhen#Nijerya#Galatasaray
Nijerya - Benin maçında Osimhenden şık gol Oyuna girdikten 6 dakika sonra attı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 21:42

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Nijerya, Benin'i 3-0 mağlup etti. Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen yedek soyunduğu maçta oyuna girip golünü attı.

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Nijerya ile Benin karşı karşıya geldi. Maçı Nijerya 3-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 45 ve 83'te Ademola Lookman ve 78'de Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen, yedek soyunduğu maçın 72. dakikasında oyuna girip 78'de skoru 2-0 yapan şık bir gol attı.

Bu sonuçla Nijerya gruba 3 puanla başlarken Benin puansız kaldı.

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#Osimhen#Nijerya#Galatasaray

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