×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Nijerya 2-1 Tanzanya maç özeti (Osimhen, Ndidi ve Onuachu oynadı Lookman gol attı)

Güncelleme Tarihi:

#Victor Osimhen#Wilfred Ndidi#Paul Onuachu
Nijerya 2-1 Tanzanya maç özeti (Osimhen, Ndidi ve Onuachu oynadı Lookman gol attı)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 23:53

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Nijerya, Tanzanya'yı 2-1 mağlup etti.

Haberin Devamı

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Nijerya ile Tanzanya karşı karşıya geldi.

Complexe Sportif de Fes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Nijerya, 2-1'lik skorla kazandı.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri, 36. dakikada Semi Ajayi ile 52. dakikada Ademola Lookman kaydetti.

Tanzaya'nın tek golünü iste Göztepe forması giyen Novatus Miroshi'nin asistinde Charles M'Mombwa attı.

Nijerya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen 86 dakika oyunda kaldı.

Nijerya 2-1 Tanzanya maç özeti (Osimhen, Ndidi ve Onuachu oynadı Lookman gol attı)

Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi 90 dakika sahada kaldı.

Nijerya'da Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, karşılaşmayı yedek kulübesinde başladı. 86. dakikada Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu.

Haberin Devamı

Bu sonucun ardından Nijerya Milli Takımı, gruplara 3 puanla başladı. Tanzanya, sahadan puansız ayrıldı.

Grubun bir sonraki maçında Nijerya, Tunus ile karşılaşacak. Tanzanya ise Uganda ile karşı karşıya gelecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Victor Osimhen#Wilfred Ndidi#Paul Onuachu

BAKMADAN GEÇME!