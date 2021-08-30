MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tokyo2020 HaberleriNihat Türkmenoğlu madalyayı garantiledi
GeriTokyo2020 Nihat Türkmenoğlu madalyayı garantiledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tokyo2020
Haber Giriş: 30.08.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Nihat Türkmenoğlu madalyayı garantiledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nihat Türkmenoğlu madalyayı garantiledi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçulukta erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, bir diğer Türk sporcu Bahattin Hekimoğlu'nu eleyerek finale çıktı ve madalyayı garantiledi

020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, yarı finalde bir diğer Türk sporcu Bahattin Hekimoğlu'nu eleyerek finale çıktı ve madalyayı garantiledi.

Yumenoshima Park'ta yapılan okçuluk müsabakalarında iki milli sporcu yarı finalde birbirinin rakibi oldu.

Nihat, rakibi Bahattin'i 139-132 yenerek adını finale yazdırdı. Bahattin ise bronz madalya kazanmak için mücadele edecek.

Nihat Türkmenoğlu'nun final müsabakası TSİ 14.52'de, Bahattin Hekimoğlu'nun bronz madalya maçı ise TSİ 14.35'te yapılacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi