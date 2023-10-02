Nihat Özdemir'den Mehmet Büyükekşi açıklaması! İddialara yanıt verdi

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Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Nihat Özdemir, “TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fanatik Galatasaraylıdır. Benim başkan olduğum dönemde Galatasaray için benimle kavga ediyordu” iddiaları için açıklamada bulundu.

Özdemir, Büyükekşi’nin çok iyi bir dostu olduğunu zaman zaman kendisiyle futbol üzerine sohbet ettiklerini ama iddia edildiği gibi bir kavga ya da tartışmanın asla yaşanmadığını söyledi. Bu tür söylentilere yanıt vermenin dahi doğru olmadığını ifade eden Özdemir, “Ancak çok değerli Fenerbahçe Kulübü’nün değerli yöneticilerinin açıklamasını öğrenince, bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hissettim” dedi.