×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Nihat Özdemir'den Mehmet Büyükekşi açıklaması! İddialara yanıt verdi

Güncelleme Tarihi:

#Nihat Özdemir#Mehmet Büyükekşi#Fenerbahçe
Nihat Özdemirden Mehmet Büyükekşi açıklaması İddialara yanıt verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 13:28

TFF eski başkanı Nihat Özdemir, kendisiyle TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi arasında geçtiği iddia edilen tartışma ile ilgili bir açıklama yaptı ve söz konusu haberleri yalanladı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Nihat Özdemir, “TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fanatik Galatasaraylıdır. Benim başkan olduğum dönemde Galatasaray için benimle kavga ediyordu” iddiaları için açıklamada bulundu.

Özdemir, Büyükekşi’nin çok iyi bir dostu olduğunu zaman zaman kendisiyle futbol üzerine sohbet ettiklerini ama iddia edildiği gibi bir kavga ya da tartışmanın asla yaşanmadığını söyledi. Bu tür söylentilere yanıt vermenin dahi doğru olmadığını ifade eden Özdemir, “Ancak çok değerli Fenerbahçe Kulübü’nün değerli yöneticilerinin açıklamasını öğrenince, bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hissettim” dedi.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden Mehmet Büyükekşiye: Acil cevap bekliyoruzFenerbahçe'den Mehmet Büyükekşi'ye: Acil cevap bekliyoruzHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Nihat Özdemir#Mehmet Büyükekşi#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!