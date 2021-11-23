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Nihat Özdemir ve Burak Elmas'tan ortak açıklama: Türk futbolunun değerinin artmasını istiyoruz

#Burak Elmas#Nihat Özdemir#TFF
Nihat Özdemir ve Burak Elmastan ortak açıklama: Türk futbolunun değerinin artmasını istiyoruz

Galatasaray talebi sonrası yapılan toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas, birlik çağrısı yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray Kulübü arasında yapılan görüşmenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen görüşmeye Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1’inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Kulübü 2’nci Başkanı Ali Polat Bengiserp ve Galatasaray Kulübü Dijital A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Elif Uzuner katıldı.

NİHAT ÖZDEMİR: TFF İLE GALATASARAY ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ EN İYİ NOKTAYA GETİRMEK DURUMUNDAYIZ

Görüşmenin ardından ilk olarak söz alan TFF Başkanı Nihat Özdemir, federasyon olarak Galatasaray ile ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Başkan Elmas ile derbi dahil birçok konuyu konuştuklarını aktaran Özdemir, “Derbi maçından evvel başkan Burak Elmas’ı aradım. Kendisine, TFF ile Galatasaray’ın ilişkileri arasında sıkıntılar olduğunu söyledim. Dolayısıyla maçtan sonra ya Salı ya da Çarşamba günü toplantı yapmayı arzuladık. Sayın başkan da maçtan sonra toplantı yapılabileceğini söyledi. Galatasaray – Fenerbahçe derbisi oynandı ve sonra başkan düzenlediği basın toplantısında federasyona gideceğini söyledi. Bunu duyduktan sonra kendisine Salı günü federasyonda olacağımı belirten bir mesaj attım ve başkan da bu mesaja geri dönüş yaptı. Bugün, kendisi ve yönetim kurulundaki iki arkadaşıyla federasyonumuzu ziyaret ettiler. Yalnız derbi maçını değil, TFF-Galatasaray ilişkilerini geleceğe nasıl taşıyabileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Derbi maçını da detaylıca konuştuk. Konuşulan konularda bir noktaya vardık. Galatasaray, Türk futbolunun temel taşlarından biridir. Türk futbolu, Galatasaray'sız olmaz. TFF ile Galatasaray arasındaki ilişkileri biz en iyi noktaya getirmek durumundayız. İnşallah ilişkilerimiz daha iyiye doğru giderek yolumuza beraber devam edeceğiz” dedi.

BURAK ELMAS: TÜRK FUTBOLUNUN ÇÖZÜMLERİ KONUSUNDA MASADA CİDDİ BİR İRADEMİZ OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİK

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, TFF’nin kulüplerin istediği değişikliklere olumlu cevaplar verdiğini söyleyerek, “Biz yaklaşık 6 aydır görevdeyiz. Türk futbolunun çözümleri konusunda Galatasaray’ın masada güçlü iradesi olacağını baştan söylemiştik. Bu, bugün için de geçerli. Geldiğimizden bu yana Türk futbolunun değerini yükseltmek için ciddi bir çalışma yapılıyor. Sayın başkan Nihat Özdemir ve yönetimi, bizim istediğimiz önemli değişikliklere de cevap verdi. Yeni Tahkim ve disiplin kurullarının seçilmesinde uzlaştık. Naklen yayın komitesi içerisindeyiz, şeffafça konuşuyoruz. Danışman firmayı onların onayıyla devreye soktuk” diye konuştu.

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“HER KULÜBE, HER KİŞİYE EŞİT ADALET, EŞİT TAKDİR HAKLARI VE EŞİT CEZALAR"

Türk futbolunun yeni bir sisteme geçmesi gerektiğini vurgulayan Elmas, “Biz, bu ligin değerinin artmasını istiyoruz. Eski sistemden ve alışkanlıklardan beslenen aktörler var. Bu konuda tespit ettiğimiz isimler için de konuştuk. Bu aktörlere, Türk futbolunun teslim olmasına izin vermememiz lazım. Her takımın, sahadaki doğru hareketleriyle maçlarını kazandığı, bütün verilen disiplin kararları ve hakem kararları dahil olmak üzere vicdanı rahatlığın olduğu bir sisteme geçiş konusunda hızlıca ilerlememiz gerekiyor. Her kulübe, her kişiye eşit adalet, eşit takdir hakları ve eşit cezalar, ana prensip. Sayın başkan da bu konuda hem fikir. Onların da işleri kolay değil. Gerçekten bunun olmasını istemeyen içeride ve dışarıda ciddi bir kesim var. Biz, bunlarla mücadelemize devam edeceğiz. Bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de tekrar bir daha konuşuruz” ifadelerini kullandı.

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Nihat Özdemir ve Burak Elmas, açıklamalarının ardından soru almazken TFF Başkanı Özdemir, Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarına başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.

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#Burak Elmas#Nihat Özdemir#TFF

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