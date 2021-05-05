Nihat Özdemir ve Ahmet Nur Çebi'den 3 büyüklere kadın futbol takımı çağrısı: TFF isterse zorla yaptırabilir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 3 büyük kulübe kadın futboluyla ilgili olarak çağrıda bulundu.

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş ile Fatih Vatan Spor arasında oynanacak final karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulanan Özdemir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da kadın futboluna yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Özdemir açıklamasında, "Futbol kulüpleri, Kadın Futbol Takımları kurmalı, onlara destek vereceğiz. Buradan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a da çağrıda bulunuyorum, onları da davet ediyorum. Federasyon olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş camiasına Kadın futboluna önem verdikleri için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde diğer güzide kulübümüz Fatih Vatan Spor'a da teşekkür ediyorum" dedi.

"TFF İSTERSE BUNU ZORLA YAPTIRABİLİR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de, "Sezonun ilk kupası Kadın Futbol Ligi'nde gelebilir. Arkasından diğer kupalar da gelirse mutlu oluruz. Kadınlarımıza verdiğimiz değerde hep bir adım önde koşacağız. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da Kadın Futbol Takımları kurmalı. TFF isterse bunu zorla yaptırabilir" ifadelerini kullandı.

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