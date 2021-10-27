Nihat Özdemir yeni MHK Başkanı için tarih verdi!

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kısa zamanda statlara yüzde 100 kapasite ile taraftarlara açılacağını söyledi.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Özdemir'in açıklamaları şöyle;

Pandemi başladığında ilk hafta biz futbolu oynattık. Büyük bir cesaretle oynattık. Bugün bakıyorum ki biz büyük bir cesaret göstermişiz gerçekten. 11 Mart'ta futbolu durdurduk. Daha sonra kalan 8 haftayı, seyircisiz oynama kararı alarak oynanmasına karar verdik. Kimsenin cesaret edemediği bir dönemde yine. Sonraki sezona da seyircisiz oynama kararı aldık.

Çok yakında zannediyorum ki %100 kapasite ile stadyumlara girişi açacağız. Benim en çok önemsediğim şeylerden biri de 12 yaş altına biliyorsunuz giriş yasak idi, onu da kaldıracağız kısmetse.

YENİ YAYIN İHALESİ...

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Tahmin ediyorum Kasım, Aralık ve Ocak ayı içerisinde ihale işini sonlandırmak istiyoruz. Kulüpler Birliği ile de istişare ederek, ligin yeni yayın dönemi için yapılacak ihale süreci için bir danışmanla anlaştık. Daha önceki ihalede anlaşma 5 yıllıktı biliyorsunuz, 3 mü 5 mi olsun diye de şu anda istişare ediyoruz.

"4 BÜYÜKLER BORÇLARINI YAPILANDIRDI"

Başta 4 büyük kulübümüz, bankalarla anlaşmaya vardılar ve borçlarını yapılandırdılar. Uzun süren görüşmeler sonrası kulüplerin sıkıntılarının yüzde 70-80 oranında çözecek anlaşmaya vardılar. Bankalara da teşekkür etmek gerekiyor. Pandemi nedeniyle gelirleri düşen kulüplerimize bu seneye mahsus olarak harcama limitlerini %25 aşabileceklerini belirttik.

"YENİ MHK BAŞKANI 1-2 GÜNE BELLİ OLACAK"

MHK için Kulüpler Birliği ile ortak 5 kişilik bir çalışma grubu oluşturduk. Sistemin nasıl gelişeceğini, adaletli tayin, akraba ilişkileri, bütün detaylarına kadar çalışma yapılıyor. 1-2 gün içerisinde yeni MHK başkanını atayacağız.

"YABANCI SAYISINI DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

8-9 takım sahaya 11 yabancı ile çıktı. Altyapıya önem vermeliyiz. Milli Takım'a oyuncular vermeliyiz. 8+3 kararı verdik, 10. hafta itibariyle takımlar 6,9 ortalamasında yabancı oynatmış. 8 hak verdik, onlar 7 oyuncu oynatmış! 5'in altında yabancıyla oynayan var. Bakın şimdi kulüpler altyapıdan oyuncu oynatıyor. Fenerbahçe'de bunu gördük. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz yetişti. Trabzonspor da aynı şekil. Biz bu kuralı getirmeseydik, eskisi gibi devam ederdi. 6+5'e kadar düşürmede kararlıyız.

"KADIN LİGİ 24 TAKIMLA..."

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Kadın futbol takımının ilk ateşini Beşiktaş yaptı. Teşekkür etmek gerekiyor. FIFA'nın bütçesinin 1 milyar dolarını kadın futboluna ayırdığını gördük. Biz de TFF olarak Kadın Ligi'ni oynatma kararı aldık. Ve Beşiktaş şampiyon oldu. Önümüzdeki sezon Kadın Ligi'ni 24 takımla oynatmak için planımızı hazırladık.

"İNSANIN OLDUĞU YERDE HATA OLUR"

İnsanın olduğu her yerde hata olur. VAR, ofsaytta yüzde 100 başarılı. Fakat diğer konularda ne kadar eğitirseniz eğitin neticede kararı veren gözler. Bizim o gözleri tespit etmemiz söz konusu olamaz. Biz kötü niyetin olmadığına inanıyoruz.