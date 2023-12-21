Nihat Özdemir: Fenerbahçe benim değerimi bilemedi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanı Nihat Özdemir, uzun yıllar yöneticilik yaptığı F.Bahçe’den istifa etmek zorunda kalmasına hâlâ üzüldüğünü belirterek, “Benim o kararı almama sebep olanlar utansın!” dedi. 343 YouTube kanalına konuşan Özdemir, şunları söyledi: “Ben Fenerbahçeliyim; başarısıyla gurur duyar, başarısız olduğu zaman büyük üzüntü duyarım ama kongre üyesi değilim. Benim o kararı almama sebep olanlar utansınlar. Bizim dönemimizde yedek üye olan kişiyi ikinci başkan yaptılar.

YAZIKLAR OLSUN!

Benim Fenerbahçe Disiplin Kurulu’na sevk edilmem için derneklere telefonlar açılmış. Yazıklar olsun, ne diyeyim. Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmem benim için üzüntülü bir karardı. Ancak ben gidip de tayin edilmiş Disiplin Kurulu önünde hesap vermem. Ben hesap verecek insan değilim Fenerbahçe’de. Bu dönemki Fenerbahçe yönetimi, benim değerimi bilmedi.

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F.BAHÇE ŞAMPiYON OLUR

Hiçbir zaman ‘Lig dizayn ediliyor’ sözünü kabul etmem. Bizim dönemimizde ‘Bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak’ dediler. Hiçbirinde olamadı. Fenerbahçe bu sene çok iyi. Şampiyonluğu için iddiaya da girdim.”

8 MART KARARI DOĞRUYDU

Nihat Özdemir, TFF Başkanlığı döneminde yapılan, bazı hakemlere görevden el çektirildiği ‘8 Mart’ operasyonunu savunarak, “O karar yüzde yüz doğruydu. Yaptığımız operasyona müdahale etmeselerdi bugün hakemlik sistemi başka bir yerde olurdu. Baktım yürümüyor, ‘Ben gidiyorum’ dedim ve işime döndüm. Olanlara bakıyorum ve büyük üzüntü duyuyorum. Keşke kulüpler yanımızda dursaydı” dedi.