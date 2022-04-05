Nihat Özdemir: Bir gün bile dayanacak gücüm kalmadı

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1- Özdemir’in görevi bıraktığını açıklaması sonrası TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, ‘Biz de istifa edelim’ dedi. Ancak Özdemir, engelledi.

2- ‘Bu şahsi bir karardır’ diyen Özdemir, yönetim kurulundaki arkadaşlarına, ‘Sizler bu süreci kulüplerle beraber götürürsünüz’ dedi.

3- Haziran ayında yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısına dek TFF başkanlığı görevini, vekaleten Servet Yardımcı yürütecek.

Öncelikle Nihat Özdemir için birkaç cümle yazmalıyım. Bu istifa ile Türk futbolu kaybetti, Özdemir kazandı. Yıprandığına, yıpratıldığına şahit oldum. Ve gerçekten çok üzüldüm. Futbolumuz, emekleri için ona teşekkür borçlu. Şimdi gelelim, “Neden istifa etti?” sorusunun yanıtına...

Herkesin bildiği gerçeği kendimize saklamayalım. Kulüpler Birliği neredeyse ikiye bölündü. Bu, yönetilmesi çok zor bir durum.

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İki farklı görüş ve yaklaşım karşı karşıya. Bunun altını niye çizdim? Çünkü bir grupta TFF Başkanlığı için yanıp tutuşan isimler var.

TFF BAŞKANLIĞI DALGASIZ DENiZ Mi

İkincisi yeni çıkacak spor yasası... Bu yasa kulüplerin denetimini TFF’den daha çok Gençlik ve Spor yönetimine bırakıyor. Dahası bu yasa ile birlikte sorumluluk almaktansa federasyon başkanlığını daha dalgasız bir deniz olarak görenler de var. Şimdilik bu kadar yazalım ve dün neler olduğuna bakalım...

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TFF’de hem yönetim kurulu hem kulüplerin de katılacağı bir yayın toplantısı vardı. Başkan Nihat Özdemir ısrarla tüm Süper Lig kulüplerinin (hatta 1. Lig kulüplerinin de) bu toplantıya katılmalarını istedi. Çağrısını yineleyince tüm kulüplerin başkanları toplantı için saat 14.00’de Riva’ya geldi.

ÖNCE BAŞKAN VEKiLi SEÇiMi YAPILDI

Kulüpler Birliği ile yapılan toplantı öncesi TFF Yönetim Kurulu toplantısı Nihat Özdemir’in odasında başladı. Özdemir, Mehmet Baykan’dan boşalan başkan vekilliği görevi için Mustafa Çağlar ismini önerdi.

- “Mustafa Bey uzun yıllardır federasyonda görev yapıyor. Centilmen, beyefendi bir isim. Bu görevi layıkıyla yürüteceğine eminim. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar?”

Daha sonra yapılan oylamada Mustafa Çağlar ismi oybirliği ile onaylandı.

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Gündemin diğer maddeleri de görüşüldükten sonra Nihat Özdemir yeniden söz aldı...

KiMSENiN YÜZÜNÜ GÖRMEK iSTEMiYORUM

“Arkadaşlar, ben bugün itibariyla görevi bırakıyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Kimsenin yüzünü görmek istemiyorum.”

Odaya bir anda bomba düşmüş gibi oldu.

Özdemir devam etti: “Torunumu göremiyorum, işime gidemiyorum. Sonra da kötü adam oluyorum.”

Önce başkanı istifadan vazgeçirmeye çalışan yöneticiler bunun mümkün olmadığı görünce, “Birlikte istifa edelim” önerisini getirdiler.

HAKKINIZI HELAL EDiN

Nihat Özdemir buna da karşı çıktı:

“Bu şahsi bir karardır. Ve devamlılık esastır. Ben göreve devam etmenizi istiyorum. İstifa etmek isteyen arkadaşlarımız varsa en azından bugün istifa etmesinler. Rica ediyorum.”

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Bu kez “Genel kurula kadar kalın” önerisi gündeme geldi. Özdemir, “Hayır” dedi.

“Bu kez benim güvenoyu için genel kurul kararı aldığımı düşünecekler. Siz, yayın işi de dahil kulüplerle bu süreci yönetin. Artık ben yokum.”

Nihat Özdemir, toplantının ardından Kulüpler Birliği ile bir araya geldi ve “Ben haklarımı helal ediyorum, siz de helal edin” diyerek vedalaştı ve ayrıldı.