Nihat Özdemir: '2 maçımız kaldı, ne düşen belli ve şampiyon...'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerde sezonun sonu yaklaşırken Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Özdemir, "Herkes bu pandemi döneminde futbol oynanamaz diyordu, biz şu ana kadar iyi oynadık ama elimiz hala kalbimizde. Daha kalan 2 haftalık süreç var" dedi.

"NE DÜŞEN TAKIMLAR BELLİ, NE DE ŞAMPİYON TAKIM"



Özdemir, Kurban Bayramı'na kadar liglerin tamamlanacağını söylerken, "Süper Lig'de 2 maçımız kaldı. TFF 1'inci Lig'de de son haftayı oynadıktan sonra Play-Off maçları var. TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig maçlarımızı da Antalya'da oynamaya karar verdik. Temmuz ayının son günü bütün spor organizasyonumuzu bitirmiş olacağız, 11 Eylül'e kadar ara vereceğiz. Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de çok önemli mücadeleler oldu. Son haftalara gelene kadar ne şampiyonlar belliydi ne de ligden düşenler. Bu durum TFF 1'inci Lig'de de böyle. Sadece çıkan bir takım belli oldu. İyi bir sezon geçirdiğimize inanıyorum. Pandemi döneminde 2,5 aylık bir duraksamamız vardı. Lig tekrar başladı ve sakatlıkları görüyoruz. Gelecek hafta sonu ligi sonlandırmış olacağız. Türkiye Kupası Finali ve Play Off maçlarımızı var. Maçlarımızı tamamlayarak Kurban Bayramı'na gireceğiz" dedi.



"PANDEMİ DÖNEMİNDE FUTBOL OYNANAMAZ DENİLİYORDU AMA İNŞALLAH KAZASIZ BELASIZ SEZONU SONLANDIRIRIZ"



Pandemi sürecinde tüm federasyonun büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Özdemir, "Elimizden geldiğince tüm arkadaşlarım ve yönetim kurulu üyelerimiz büyük bir özveriyle çalıştık. Herkes bu pandemi döneminde futbol oynanamaz diyordu, biz şu ana kadar iyi oynadık ama elimiz hala kalbimizde. Daha kalan 2 haftalık süreç var. TFF 1'inci Lig'de son hafta ve sonrasında Play-Off maçları var. İnşallah kaza bela olmadan, herhangi bir hastalığa rastlanmadan sezonu sonlandırırız" açıklamasında bulundu.