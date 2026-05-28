Nihat Özbağı'ndan Aziz Yıldırım'a: 'Şampiyonluktan önce stadı bitireceğim!'

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ile yönetim listesinde yer alan Nihat Özbağı, sarı-lacivertli ekibin stadının 64 bin kişiye çıkacağı projenin detaylarını konuştu.

Özbağı proje üzerinde anlatım yaparak etap etap ilerleyeceğini belirterek, "Önce kulelerin yükseltilmesi, güçlendirme, ilave tribünlerin yapılması; tüm bunlar Fenerbahçe'ye aşırı yük getirmeyecek şekilde olacak. Bu kapasite artışından dolayı kulübe 30 ila 40 milyon Dolar ilave gelir gelecek" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Bu stadyumu seneye mayıs ayında bitirmiş olacağız ve kupayı 64 bin kişinin önünde kaldıracağız" derken, Özbağı ise, "Başkanım söz veriyorum. Şampiyonluktan önce stadı bitireceğim. Stadyum benden şampiyonluk sizden" diye karşılık verdi. Aziz Yıldırım ise şampiyonluğun kolay olduğunu, stadın mayıs ayına kadar yapılmasını söyledi.



