Nihat Kahveci'yi şaşkına çeviren Galatasaraylı oyuncu: 'Aklım almıyor! Buraya ikizi mi geldi?'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 33. haftasının kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti ve son 5 haftaya 5 puan farkla lider girdi.

Mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"KAĞIT ÜZERİNDE ZORDU"

"Kağıt üzerinde zor maç, doğru ama olay kağıt üzerinde kaldı. Galatasaray, 2. dakikada maçı kazanacağını gösterdi. Dün puan farkı 2'ye inince Galatasaray'ın nasıl oynayacağı önemliydi. Fenerbahçe ile oynanan kupa maçından sonra iyi bir ivme yakaladı. İşin ofansif kısmını iyi yapıyordu, son zamanlarda defansif işleri de iyi yapıyorlar."

"ELEŞTİRİLECEK TEK ŞEY VAR"

"Bugün Galatasaray'da ufacık eleştirilebilecek tek şey, gol yedi ama onun dışında neredeyse pozisyon vermedi."

Haberin Devamı

"GOLCÜLER İŞİNİ YAPTI"

"Osimhen gol attı, attırdı. Sahada basmadık yer bırakmadı. Morata girdi 2 gol attı. Golcüler işini yaptı."

"SALLA'INİN EN İYİ PERFORMANSIYDI"

"Barış yok, Sallai var. Bugün Galatasaray'da izlediğim en iyi Sallai performansıydı. Golün de verdiği öz güvenle çok iyi oynadı. Ama bu performansını devam ettirmesi lazım, burası Galatasaray."

"TORREIRA TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ"

"Üçüncü golcü ise Torreira. Son 5 maçın 4'ünde gol attı. Torreira, sana iletsinler. Bizi yemesin. Icardi ile gol vuruşu çalışıyor idmandan sonra. Attığı goller usta işi. Galatasaray'a bundan sonra gelecek forvet oyuncularına şimdiden sabırlar diliyorum. Beklenti, çıta çok yüksek olacak. Senin 6 numaran, sahada basmadık yer bırakmayan 8 ciğerli Torreira 5 maçta 4 gol atıyorsa Galatasaray taraftarı ne bekler? Galatasaray'da abartarak söyleyeyim, 500 maç oynadıysa 497'sinde iyiydi. Tam bir istikrar abidesi. Ha, arada kendini yere atıyor mu, atıyor. Allah her takıma böyle oyuncu nasip etsin."

Haberin Devamı

"FRANKOWSKI'NIN İKİZİ Mİ GELDİ BURAYA?"

"Galatasaray'da her şey yolunda giderken kötü istikrar anlamında bir oyuncu var, benim aklım almıyor. Frankowski'nin ikizi var mı? Bilmediğimiz bir ikizi olabilir mi? Buraya ikizi gelmiş olabilir. Bu oyuncu, iyi oyuncu. Buradaki kariyerine de asistle başlamıştı, sonra bir şeyler oldu. Bugün kırmızı kartın ucundan döndü, şansından dolayı. Okan Buruk, ikinci yarı başında doğru hamleyle oyundan aldı."