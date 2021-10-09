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Nihat Kahveci'den Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu eleştirisi: 'Takımında uçuyor, milli takımda...'

#A Milli Takım#Nihat Kahveci#Yusuf Yazıcı
Nihat Kahveciden Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu eleştirisi: Takımında uçuyor, milli takımda...

Nihat Kahveci A Milli Takımımızın Norveç ile oynadığı maçın değerlendirmesini yaparken bazı oyuncuların kulüp performanslarıyla milli takım performansı arasında büyük fark olduğunu ima etti.

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Nihat Kahveci TRT Spor ekranlarında Milli Takımımızın Norveç ile oynadığı maçın değerlendirmesini yaptı.

Kahveci'nin sözleri şöyle;

YUSUF YAZICI HER ŞUTU TRİBÜNLERE VURDU

"Sahanın içinden gelen biri olarak şunu söyleyebilirim, bu maçı alacak olan oyunculardı. Zaten çok şeyi de oyunculara sormuş oluştururken. İkinci yarıda hamleler yapılacağını herkes bekliyor ama yapılan hamlelerden katkıyı ben görmedim. Yusuf PSG'ye karşı şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın yıldızıydı. Yusuf her attığı şutu tribünlere vurdu, bu kadar kötü şut atmasını beklemezdim."

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BURAK İYİ OYNADIĞINDA TAKIM İYİ OLUYOR

"Hakan Çalhanoğlu Inter'in 10 numarası, orada da iyi oynuyor ama burada o oyunu yansıtamadı ama 90 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz'a saygı duyuyorum Avrupa'da inanılmaz işler yapıyor ama burada yok. Cebelitarık maçında da oynamadı. Hepsinde oynadı, çok silik bir Burak performansı gördüm. O iyi oynadığında takımımızın da kazanma olasılığı artıyor"

HAKAN INTER'DE UÇUYOR AMA...

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"Ben bugün 95 dakika mücadele eden bir Türk Milli Takımı görmedim. Öyle bir şey olsaydı Norveç bize baskı yapmazdı. Özgüven kaybını ben düzeltmeyeceğim. Bunu bir mentor da düzeltmeyecek. Oyuncu kendisi biraz düzeltecek kendisini. “Hakan, Inter’de uçuyor. Burada mı özgüven kaybı var? Cengiz, Marsilya’da uçuyor. Burada mı özgüven kaybı var? Merih, Atalanta'da uçuyor. Burada mı özgüven kaybı var?"

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#A Milli Takım#Nihat Kahveci#Yusuf Yazıcı