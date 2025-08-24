Nihat Kahveci'den yıldız oyuncuya uyarı! 'Çok kırmızı kart yer'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'HAK EDEN KAZANDI'

"Fenerbahçe iyi oynadı. Hak eden kazandı. Sebastian Szymanski'nin kesik yemesine bir gram şaşırmadım. Bugün hareketli, şut atan, orta kesen, işin defansif tarafında ondan beklenenin dışında, iyi niyetli bir Talisca gördüm."

'1 TANE KÖTÜ MAÇINI HATIRLAMIYORUM'

"Çağlar iyi oynadı. Skriniar'ın geldiğinden beri 1 tane kötü maçını hatırlamıyorum. Skriniar'ın gole katkısı %30, kalan %70'i de Çağlar Söyüncü. Kocaelispor'un frikik golünde İrfan Can Eğribayat'ın hatası var. Top giderken hiçbir şey yapmadı. Hiçbir hamlede bulunmadı.

Eğer Talisca - Duran - En Nesyri üçlüsüyle Benfica deplasmanında oynarsa Mourinho; 1.717.000 maçlık kariyerini değiştirmiş, 'Ben ofansif oynuyorum' der."

'ÇOK KIRMIZI KART YER'

"Duran'a sakin ol denilmesi lazım. Bu darbelere, ısırmalara alışması lazım. Yoksa çok kırmızı kart yer. Göztepe deplasmanındaki o dirsekten yırttı. Burası Süper Lig. Rakip seni ısıracak. Buna alışması lazım."