Nihat Kahveci'den Union SG mağlubiyeti sonrasında Galatasaraylı yıldız için sert sözler: 'Belki de kariyerinin en kötü maçını oynadı, aklım almadı!'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında dün akşam konuk ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenildi ve Devler Ligi'ndeki ikinci yenilgisini aldı.

Zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"GALATASARAY BEKLENTİMİN ÇOK ALTINDA OYNADI"

"Galatasaray'da kritik eksikler vardı. Rakibe basıp basmama arasında kaybolan bir Galatasaray vardı. Bildiğimiz agresif Galatasaray'ı izleyemedik. Galatasaray, beklentimin çok altında oynadı. Union SG belki PSV maçını kazandı ama Galatasaray'a karşı o maçtan daha kompakt, daha doğru, taktik disiplini daha yüksek takım hüviyetinde Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi performansını gösterdi."

"İLKAY'IN EN KÖTÜ MAÇIYDI"

"Bugün en büyük tedirginliğim Osimhen'in olmamasıydı, sonucu gördük. Osimhen, takımın yüzde 50'sinden fazlası. Ne olursa olsun, bu 11 Union SG'yi yenebilecek bir 11'di. Osimhen yok, Lemina yok ama... Barış Alper Yılmaz yok, Sane yok, Icardi yok. Bir kişi var, herkesin hayran olduğu. Belki de kariyerinin en kötü maçını oynayan İlkay var. Orasını aklım almadı. Bu kadar top kaybıyla oynadığı maçı hatırlamıyorum. Ancak tabii ki mazereti de var."

"MAĞLUBİYET BAĞIRA BAĞIRA GELDİ"

"Talihsizlikler, sakatlıklar, bazılarının sakat değilken sakat gibi saha içi performansları... Hepsi bir araya gelince mağlubiyet bağıra bağıra geldi. Galatasaray bu maçı kazansa bambaşka sayfa açılacaktı, 1 puan alsa bile çok önemliydi. Galatasaray okyanusu geçti, derede ya da kovanın içindeki suda boğuldu. Bu kadar kötü oynayarak Şampiyonlar Ligi'nde puan alamazsın."

"ICARDI'YLE OSIMHEN KIYASLANMAZ!"

"Osimhen'in bir futbolcudan fazlası olduğunu görmüş olduk. Icardi'nin profili ile Osimhen'in profili hiçbir zaman kıyaslanmaz. Osimhen'in ligde 3, Icardi'nin 7 golü var. Osimhen iyileştiğinde hangisini oynatırsın derbide? Bugün de onu hissettin, neden? Barış ve Sane çok formda olur, Icardi'yi besler, atar atamaz onu eleştiririz. Icardi, kendine pozisyon hazırlayacak birisi değil, o kişi Osimhen. Icardi'nin gol atması başkalarına bağlı."

"10 KİŞİ KALMALIYDILAR"

"Hakem, Promise David'in Uğurcan Çakır'ın ayağına bastığını görmedi. İkinci sarıdan atılması lazımdı. VAR böyle durumlarda devreye giremez. Onu görse bambaşka bir maç izleyebilirdik. Hakemin atacağı oyuncu gitti gol attı, sonra hocaları oyundan çıkardı. 10 kişi kalmalıydılar."