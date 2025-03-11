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Nihat Kahveci'den TFF'ye hakem çıkışı: 'Diğer takımlar üvey evlat mı?'

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#TFF#Nihat Kahveci#Beşiktaş
Nihat Kahveciden TFFye hakem çıkışı: Diğer takımlar üvey evlat mı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 10:18

Beşiktaş'ın sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup olduğu maçın ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın yabancı hakem çağrısına olumsuz yanıt veren Türkiye Futbol Federasyonu'na serzenişte bulundu.

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Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında 1-0 öne geçmesine rağmen Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"BÖYLE BİR MAÇI KAYBETMEYECEKSİN"

"Rakibin maç 1-1'ken kırmızı kart görmüş. Doğru bir karar. Hatta direkt kırmızı kart görebilirdi orada. Her şey güzelken çorbanın içine sineği düşürmeyeceksin. Böyle bir maçı kaybetmeyeceksin.

 Antep hak ederek kazandı. Oyuna dokunuşlarını övdüğümüz Ole Hoca bence bugün formsuzdu. Chamberlain'i daha önce çıkarmasını bekliyordum. 2 tane birbirinden güzel gol attı Antep. Beşiktaş acısından acı olan şu olmalı. Gaziantep'in deplasmanda 1 galibiyeti var buraya kadar. Sen Antep'e de yenildin, Adana Demirspor'a da yenildin."

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TFF'YE YABANCI HAKEM ÇIKIŞI: "DİĞER TAKIMLAR ÜVEY EVLAT MI?"

"Yabancı-yerli hakem konusu çok konuşacağımız bir konu. Beşiktaş ben de yabancı istiyorum dedi, diğer takımların da biz de istiyoruz dediği ortamdayız. İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimi yabancı hakem tek seferlikti ve tekrar gelmeyecek demiş. Böyle anlatılıyor. Siz ligi Türk hakemleriyle bitirin de bizi bitirmeyin.

Beşiktaş camiası bu ülkede üvey evlat mı? Trabzonspor, Bodrumspor, hatta ligde düşen Adana Demirspor. Biz herkese eşitiz, adaletliyiz diyorsa, Beşiktaş'ın çağrısına da yanıt vereceksin. Böyle yapmadığın an Türkiye'de kaosu yaratırsın.

Bir yola girdiysen o yolda devam edeceksin. Bu şimdi Galatasaray'la Fenerbahçe'yi de töhmet altında bırakır. Yabancı hakem isteyene bir şey diyebilir misiniz? Sizin bulduğunuz mevkiler ağzınızdan çıkanı konuşacağınız mevkiler değil. 5 kere düşünüp, 1 kere konuşulacak mevkiler."

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#TFF#Nihat Kahveci#Beşiktaş

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