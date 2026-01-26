Nihat Kahveci'den Tedesco'ya eleştiri! 'Performans sergilemeyen Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna atıyorsun'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sarı-lacivertliler, 17. dakikada Nene'nin golüyle öne geçti. Göztepe'nin yanıtı 24. dakikada Janderson'dan geldi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"MUSABA'YI NEDEN ÇIKARDI?"

"Tedesco bana göre bugün formsuzdu. Sahanın en iyi oyuncusu Musaba'ydı. Musaba'yı neden çıkardı? Yiğit Efe'yi formantasyon değişikliğinde sağ bekte kullandı. Bugün Yiğit'in kritik noktası 5. dakikada gördüğü sarı karttı. O sarı karttan sonra tüm müdahalelerde çekincendi. Devre arası Yiğit değişikliğini bekliyorduk. Tedesco normalde her her detayı düşünüyor. Al Semedo'yu sağ beke çünkü solda olmuyor. At Oosterwolde'yi sol beke."

"GELDİĞİ GÜNDEN BERİ HİÇ PERFORMANS SERGİLEMEYEN KEREM AKTÜRKOĞLU'NU OYUNA ATIYORSUN"

"Musaba olmasa ilk yarı kaleye gidemezdin. Senin en çok baskı kuracağın dakikalarda sadece kenarları kullanıyorsun, son 15 dakika baskı kuruyorsun, Musaba'yı sahadan alıyorsun. Geldiği günden beri hiç performans sergilemeyen Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna atıyorsun. Kerem de orta kesiyor boşa, hafiften ıslıklanıyor. Tedesco iyiyken iyi, kötüyken kötü."

"KADROYA ALIYORSAN, MAÇ BÖYLE GİDİYORSA 15 DAKİKA DA OLSA OYUNA GİRMESİNİ BEKLERİM"

"En-Nesyri benim beğendiğim bir santrfor tipi değil. Ama sen kenarları bu kadar kullanmak istediğin bir maçta, bu kadar orta kestiğin bir maçta, Musaba'nın aktığı ve bu kadar top kestiği bir maçta bu takımda bu pozisyonları en iyi değerlendirecek bana göre En-Nesyri. Kadroya alıyorsan, maç böyle gidiyorsa 15 dakika da olsa oyuna girmesini beklerim."

"DURAN İSTİKRARLI BİR OYUNCU OLMADIĞI SÜRECE BURALARDA BARINAMAZ"

"Duran oyuna girerken, "Tamam ya Duran bir şey yapabilir" dedirten bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarları bir şeyler bekliyor ama Duran istikrarlı bir oyuncu olmadığı sürece buralarda barınamaz. 30 gol atan En-Nesyri yok sayılıyordu. Ama başka bir şey bekleniliyor bu mevkilerden. Duran bugün etkisizdi."

"FENERBAHÇE ÇOK BERABERE KALDI"

"Ligi takip etmeyen birine soruyorum. 19 maç oynayan bir takım var. Yenilgisiz, ligde kaçıncı sırada dersen, lider der. Fenerbahçe çok berabere kaldı. 7 beraberlik fazla. Yenilgisizliği devam ediyor ama 7 beraberlik 14 puan kaybına sebep oluyor."