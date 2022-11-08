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Nihat Kahveci'den Tayfur Bingöl'e '5 saniye' cevabı: 'Allah'ım ya! 2 ayda efsane olan futbolcu bana fincan yolluyor'

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#Nihat Kahveci#Beşiktaş#Tayfur Bingöl
Nihat Kahveciden Tayfur Bingöle 5 saniye cevabı: Allahım ya 2 ayda efsane olan futbolcu bana fincan yolluyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 10:39

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, taç atışı esnasında top toplayıcı çocukla yaşadığı gerilim sonrası tartışma konusu olan Tayfur Bingöl'ün kahve emojili göndermesine cevap verdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbinin yankıları sürüyor. Konuk takımda Tayfur Bingöl, Nef Stadı'nda oynanan mücadelenin son bölümlerinde top toplayıcı çocukla yaşadığı polemiğin ardından çarpıcı çıkışlarına devam ediyor.

Duraklama dakikalarında top toplayıcı çocuğu ittirmesiyle gündeme oturan deneyimli oyuncu, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada kendini savunmuştu. Top toplayıcı çocuğun oyunu duraklatmak amacıyla kendisine top vermediğini vurgulayan 29 yaşındaki oyuncu, "Bunun eğitimi verilmeli" diyerek sarı kırmızılı camiayı eleştirmişti.

Tayfur Bingöl, "Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı Top Toplayıcı Çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede Futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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'TAYFUR BİNGÖL KUSURA BAKMAYACAK..'

Yaşanan olay sonrası spor kamuoyu Tayfur Bingöl'ü eleştirirken, bir Beşiktaş efsanesi olan TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci de deneyimli futbolcunun hareketine ilişkin yorumlarda bulunmuştu.

Kahveci, "Beni en çok üzen; O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl hiç kusura bakmayacak. 5 saniye geçirdi. Ne oldu? Maçı mı alacaktın Tayfur? Vallahi çok üzülüyorum ya. Hem armadan bahset, orada çocuğu itmek mi o Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?" demişti.

Nihat Kahveciden Tayfur Bingöle 5 saniye cevabı: Allahım ya 2 ayda efsane olan futbolcu bana fincan yolluyor

KAHVE EMOJİSİYLE YANIT VERDİ

Nihat Kahveci'nin sözlerine yanıt veren Tayfur Bingöl, kişisel sosyal medya hesabından 2019 yılında Tottenham'ın Olympiakos'u devirdiği maçta top toplayıcı çocuğun topu hızlı vermesi sonrası İngiliz ekibinin attığı golden görsel paylaştı. 29 yaşındaki oyuncunun söz konusu paylaşımına, "5 saniyenin önemi" yazması ve kahve emojisi koyması Nihat Kahveci'ye gönderme olarak algılandı.

Tayfur Bingöl'ün bu tepkisi de sosyal medyada ciddi şekilde eleştirildi.

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TARTIŞMA BİTMEDİ: 2 AYDA EFSANE OLAN FUTBOLCU BANA FİNCAN YOLLUYOR

Nihat Kahveci, dün gece Tayfur Bingöl'ün bu göndermesine cevap verdi.

Kahveci, "5 saniyenin önemini ben bilmiyorum! Allah'ım ya. Son dakika golleri atmışız, neler yapmışız. Ben sanki bilmiyorum. İki ayda efsane olan oyuncu bana fincan yolluyor." sözleriyle Tayfur Bingöl'ün paylaşımına tepki gösterdi.

Nihat Kahveciden Tayfur Bingöle 5 saniye cevabı: Allahım ya 2 ayda efsane olan futbolcu bana fincan yolluyor

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#Nihat Kahveci#Beşiktaş#Tayfur Bingöl

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