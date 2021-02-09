Nihat Kahveci'den sosyal medyayı sallayan Ronaldinho yanıtı

Futbol hayatına Beşiktaş'ta başlayan, daha sonra La Liga'nın yolunu tutan Nihat Kahveci, İspanya'da yaptıklarıyla adından bir hayli söz ettirmişti.

Birçok kez A Milli Takım formasını da giyen Kahveci, aktif futbolculuk kariyerine 2011'de son verirken yorumculuk yaparak futbolun içinde kalmaya devam etti.

Kahveci, Trabzonsporlu yıldız Nwakaeme'nin Yeni Malatya'ya attığı gol sonrası Ronaldinho'nun gollerini hatırlatırken bir kullanıcıdan gelen mesaja verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı.

Bordo mavili oyuncunun attığı gol için "Nwakaeme'den Ronaldinho golü" yorumunda bulunan Kahveci'ye bir kullanıcı "Sanki Ronaldinho gördün" yorumunda bulundu.

Bunun üzerine Kahveci de yorumu yapan kişiye gülücük emojisiyle birlikte "Yaş ufak galiba. İspanya'da oynadım kardeşim karşılıklı" yanıtını verdi. Kahveci'nin bu yanıtı sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

Nihat Kahveci, 2002-2006 yılları arasında Real Sociedad ve 2006-2009 yıllarında da Villarreal formasıyla La Liga'da birçok gole imza atmıştı.