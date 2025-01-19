Nihat Kahveci'den Solskjaer yorumu: 'Ben ne yapacağım?' demiştir

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Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Nihat Kahveci, Kontraspor'da karşılaşmayı ve Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer'i takımın başına getirmesini yorumladı.

"SOLSKJAER'İN İŞİ ÇOK ZOR! 'TAKIM NEREDE, NE YAPACAĞIM' DEMİŞTİR"

Hayırlı olsun diyorum. İnşallah Cardiff'teki puan ortalamasıyla Beşiktaş'a gelmez. Serdal beyi de tebrik ediyorum böyle bir ismi getirdi diye. Getirmese de bir şey demezdim çünkü ligde kopmuşsun ama kağıt üzerinde ne kadar zor gözükse de iki tane Avrupa maçı var. Play-off oynama ihtimali matematiksel olarak var. İşi zor ama hoca Bilbao maçını bekleyip geleyim demedi.

Ole Gunnar Solskjaer; ilk yarıdaki Beşiktaş'ı izleyince 'Takım nerede, ben hangi takımı yöneteceğim?' demiştir! İlk 60 dakikadaki futbolu izleyen Solskjaer, 'Ne yapacağım!' demiştir. İnşallah Molde'deki performansıyla gelmiştir. Puan ortalamasını 1,80'lerin üzerine çıkması gerekiyor.

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"60'TAN SONRAKİ OYUN HOŞUMA GİTTİ"

Beşiktaş ilk yarının son bölümüne kadar çok kötü oynadı. Ama ikinci yarıda özellikle Muçi oyuna girdikten sonraki Beşiktaş'ı da ayrı konuşmamız lazım. Beklenilen atak isteği, rakip kaleye varma isteği, Muçi'nin topu alıp öne gitmesi... 60'dan sonraki oyunu hoşumuza gitti. İyi oynadın ama atacaksın golü.

Beşiktaş ilk yarı yine, tribünlerde olan taraftarlar ne demiştir bilmiyorum. Tek heyecanlandığım pozisyon Immobile'nin direkten topu olur mu ilk yarıda?

"KIRMIZI KART ÇOK AĞIR"

Rick Van Drongelen'in Immobile'yi hafif bir formasından çekmeye faul mü değil mi bile tartışılır pozisyonda hakemlere, 'İkinci sarı çok net ve berrak olmalı' derler. Hakem bana göre çok büyük hata yaptı. Bu kadar basit olmamalı. VAR'daki İspanyol da şok olmuştur. Çünkü müdahale edemiyor. Bence kırmızı kart ağır karar. Immobile de abartarak gösterdi. Hafif bir çekme olsa bile ikinci sarı kart ağır.

"ISLIĞI HAK ETTİLER"

Oyundan çıkan Al Musrati ve Joao Mario'nun ıslıklanmasında taraftar haklıydı. Masuaku'nun 90. dakikada boğaza vurduğu bir şut vardı bir de. Kramponunda mı sorun vardı bilmiyorum sahada bir ara sürekli kaydı.

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