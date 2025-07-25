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Nihat Kahveci'den Shakhtar sonrası çok sert sözler: Tavla mı oynadınız! 12 transfer lazım'

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#Beşiktaş#Shakhtar Donetsk#Nihat Kahveci
Nihat Kahveciden Shakhtar sonrası çok sert sözler: Tavla mı oynadınız 12 transfer lazım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 12:04

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olduğı maçın ardından A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski futbolcularından, futbol yorumcusu Nihat Kahveci Siyah-Beyazlı futbolcuları çok sert sözlerle eleştirdi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu maçında Beşiktaş, sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Maç sonunda futbolcuların performansını sert sözlerle eleştirildi.

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Nihat Kahveci Kontraspor Youtube kanalında, Beşiktaşlı futbolculara ve Ole Gunnar Solskjaer'e sert tepki gösterdi. Kahveci’nin açıklamaları şu şekilde:

'TAKIM BU SENE TEMMUZDA HAVLU ATMAK İSTİYOR HERHALDE'

“Yıllardır yorumculuk yapıyorum, bugün konuşamıyorum.7. dakikada bir takımın taraftarının umudu bu kadar erken alınır mı? 7. dakikada iç sahada gol yiyorsun. Beşiktaş taraftarının camianın bütün umutlarını 7. dakikada bitirdiler. 4 yıldır kasımda havlu atan Beşiktaş takımı bu sene Temmuzda atmak istiyor herhalde."

Nihat Kahveciden Shakhtar sonrası çok sert sözler: Tavla mı oynadınız 12 transfer lazım

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'TAVLA MI OYNADINIZ?'
“Adamın kanatları en baba kartal kanadı, senin kanadın civcivde yok. Jurasek'in tek olumlu hareketi Alisson'a bir omuz attı top çaldı. Beşiktaşlı taraftarlara çok üzülüyorum. Bu yıl bu gidişat uzun sürer. Siz kampta ne yaptınız? Tavla mı oynadınız, hep jakuzide miydiniz, havuzda mı yüzdünüz, hiç mi fizik idmanı yapmadınız? Deparı atanın dili çıkıyor.

'12 TRANSFER LAZIM!'

Kartal'la Demir Ege iyi çocuklar, yetenekliler, güzel yedek olur. Bu takıma ısıran 2 tane 6 numara, 2 tane sol ön, 2 tane sol bek, 2 tane stoper, bir tane daha forvet, bir tane daha forvet arkası, 2 tane daha sağ kanat al. Kasım ayını göremez bu oyunuyla.

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'ORKUN O FRİKİĞİ NİŞANTAŞI'NA ATMAYACAKSIN'

“Orkun Kökçü fizik olarak hazır değilsin ama o frikiği Nişantaşı'na atmayacaksın. Hep geri oynadı. Ole hocam sınıfta kaldı. Bu nasıl analiz. Taraftar erkenden Rashica'yı ıslıkladı. Bu gidişat hiç iyi değil. 67. dakikada bütün tribünler oyuncuları ıslıkladı.”

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#Beşiktaş#Shakhtar Donetsk#Nihat Kahveci

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