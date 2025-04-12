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Nihat Kahveci'den Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası sert ifadeler!

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#Nihat Kahveci#Samsunspor#Galatasaray
Nihat Kahveciden Samsunspor - Galatasaray maçı sonrası sert ifadeler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 10:08

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi. Kahveci, Samsunspor'un oyununu sert eleştirirken Galatasaray ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

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Galatasaray, Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında konuk olduğu Samsunspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılan müsabaka hızlı başladı. Önce 10. dakikada ev sahibi ekibin bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Bundan 4 dakika sonra Galatasaray, Yunus Akgün'ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip devre arasına 1-0 üstü girdi.

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya da iyi girdi. Victor Osimhen'in 47. dakikada fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, maç sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın Samsunspor'u 2 golle geçtiği mücadeleyi Nihat Kahveci Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi. Ünlü yorumcunun maçla ilgili açıklamaları şöyle:

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'İDMANI İPTAL EDERİM'

"Ben, Samsunspor'un teknik direktörü olayım maçı bırak idmanda bu tempoyu, koşuyu göreyim. Bu al-veri, orta sahayı geçemeyen, basit top kaybı yapan takımı göreyim. Defans yapmaya çalışırken yalandan olduğu yerde duran, bire bir müdahalesi bile olmayan oyuncuları göreyim idmanı iptal ederim.

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Diğer tarafta da Galatasaray, Davinson ile Abdülkerim 150 kere topa dokundular rahat rahat. Ne baskı var, ne bir şey. Davinson çok iyi oynadı, kimse zorlamadı. 

Torreira yine sahanın her yerindeydi. Lemina, Torreira'ya eşlik etti. Yunus, Beşiktaş maçının ardından yapmış olduğu açıklamadan sonra hem Fenerbahçe deplasmanı hem Samsun deplasmanında... O gün maçtan sonra konuşmuştu, ayakları sahanın içinde konuşmamıştı. 

Hem Fenerbahçe hem de Samsunspor deplasmanında ayakları konuşan Yunus, iyi oynayan Yunus, muhteşem bir gol attı tavana. Sonrasında da Osimhen'e asisti yaptı."

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#Nihat Kahveci#Samsunspor#Galatasaray

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