Nihat Kahveci'den Real Madrid'e Arda Güler tepkisi: İstemiyorsanız o takıma verin...

Haberin Devamı

Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski yıldızı olan spor yorumcusu Nihat Kahveci, Arda Güler'in transfer durumuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Kariyerinde İspanya LaLiga'da Real Sociedad ve Villarreal formalarını da terleten Kahveci, AS'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'ARDA MUAZZAM BİR YETENEK'

"Muazzam yeteneğini gösterebilmesi için onun adına dua ediyorum. Kendisi çok yüksek kalitede bir oyuncu ve sahada lider olmayı seviyor. Gelişmesi için oynaması gerekiyor. Yedek kulübesinde bu kadar çok zaman harcamak onun için iyi değil. Ancelotti ona devamlılık verirse daha da ileri gidecek ve muhteşem bir ilerleme kaydedecektir. Bundan eminim."

'ONA GÜVENMENİZ GEREKİYOR'

"Ona izin verirlerse şimdiye kadarkinden çok daha iyi oynayacak çünkü her zaman gelişmek istiyor. Madrid'de başarılı olmanın kolay olmadığını, taleplerin maksimum olduğunu ve her zaman kazanmanız gerektiğini zaten biliyoruz ancak Arda Güler'e güvenmeniz gerekiyor çünkü o beklentilere sahada cevap verecek. Gelecekte Madrid'in lideri olabilir çünkü karakteri güçlü ve asla korkmuyor."

Haberin Devamı

'ARDA ZORU SEÇTİ'

"Kolay olan başka bir yere gitmek olurdu ama o zorlu seçerek kalma cüretinde bulundu. Real Madrid'in dünyanın en iyi oyuncuları olduğunu zaten biliyoruz ancak Arda da en iyi oyunculardan biri olabilir ve orada bir yere sahip olabilir. Aldığı kısa sürede muazzam yeteneğinin küçük bir kısmını zaten göstermiş oldu. Oynaması gerekiyor çünkü gördüklerimiz buzdağının sadece görünen kısmı."

'MADRID İSTEMİYORSA SOCIEDAD'A VERSİN'

Esprili bir dille, Real Madrid Arda Güler'i istemiyorsa Real Sociedad'a verebilir" diyen Nihat Kahveci, " Real Sociedad'ın stadı Anoeta''nın insanları mutlu ettiğini belirtti.

İSPANYOLLARDAN FENERBAHÇE İDDİASI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz gün İspanyol gazeteci Eduardo Inda ortaya attığı iddiada "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Çok üzgün. Futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak gitmek istiyor” demişti.

Haberin Devamı

"Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce'si" ifadelerini kullanarak sarı-lacivertlilerin milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceğini duyuran gazeteci transfer söylentilerini güçlendirmişti.

Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 12 maçta 307 dakika forma giydi. 19 yaşındaki milli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.