Nihat Kahveci'den Osimhen sözleri! 'Bakalım Galatasaray tutabilecek mi?'

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı 3-0’lık skorla mağlup etti. Sarı kırmızılılarda Victor Osimhen, attığı 3 golle galibiyetin mimarı oldu.

Osimhen’in golleri 59’, 66’ (P), 78’ (P) ile geldi.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 9’a çıkardı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'BİZ NE İZLEDİK?'

"Biz ne izledik ya, biz ne izledik? Bu nasıl bir rahatlık? Şampiyonlar Ligi seviyesinde, Ajax deplasmanında rahat rahat Galatasaray'ın ne zaman gol atacağını beklemek ne kadar güzel bir şey."

'ÇOK BEĞENDİM GALATASARAY'I'

"İlk defa deplasmanda galip gelmiyoruz. Çatır çatır oynayarak, oyun gücünü sahaya yansıtarak kazanmak muhteşem bir duygu. Çok beğendim Galatasaray'ı."

Haberin Devamı

'HAKSIZ REKABET'

"Victor Osimhen için Süper Lig'de haksız rekabet diyorduk, ilk seneden 40 gol attı ya! Avrupa'da üst üste 8 maçta gol attı ya bu adam! Şampiyonlar Ligi'nde de haksız rekabet."

'BAKALIM TUTABİLECEK Mİ GALATASARAY?'

"200-300 milyon euro da verseler Galatasaray taraftarının giderken üzüleceği bir konuma geldi Osimhen. Bakalım tutabilecek mi Galatasaray?"