Nihat Kahveci'den Osimhen-Fenerbahçe iddialarına olay yorum: 'Osimhen'i seneye Fenerbahçe formasıyla görürsek futbol tarihinin en büyük şoku yaşanır bence'

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Osimhen'in geleceği hakkında vereceği karar merak konusu olmaya devam ediyor.

Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu Nijeryalı golcü, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddetmiş durumda.

Galatasaray'ın bonservisini almak istediği Victor Osimhen için geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve Nijeryalı golcüyü alarak ezeli rakibine psikolojik olarak büyük bir darbe vurmayı hedeflediği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin Osimhen'le ilgilendiğine ilişkin iddialar hakkında konuşan eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin Haber Global'de yaptığı değerlendirmeler şu şekilde:

"OSIMHEN TÜRKİYE'DE KALIRSA SÜRPRİZ OLUR"

"Benim tahminim, Osimhen'in Galatasaray'da kalması çok zor. Bu Galatasaray'ı seviyor-sevmiyor olayı değil, her yerde söylüyor zaten çok mutlu olduğunu. Ama kim bilir masada hangi kulüpler vardır şu an. Bugüne kadar hiçbir açıklamasında "kalacağım" ya da "gideceğim" demedi. Taraftarlara ve biz yorumculara "siz konuşun, gündem yapın" diyor. Kalırsa bana büyük sürpriz olur. Şu anda Osimhen dışında ne olacağını kimse bilmiyor bence."

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"FENERBAHÇE FORMASI GİYERSE TARİHİN EN BÜYÜK ŞOKU YAŞANIR"

"Şimdi 'Masada Fenerbahçe var' diyorlar. Benim gördüğüm bu Osimhen Fenerbahçe'ye gitmez, Süper Lig'de kalırsa. Giderse de kalsın diye atılan 700 bin tweetin tersini de yaşar, burada ortam da budur. Bence gitmez Fenerbahçe'ye.

Gelirken bir şok yaşanmıştı. Osimhen'i seneye Fenerbahçe formasıyla görürsek futbol tarihinin en büyük şoku yaşanır bence."

"OSIMHEN'İN FENERBAHÇE'DE FORMA GİYME İHTİMALİNİ YÜZDE 0.001 OLARAK GÖRÜYORUM"

"Fenerbahçe 75 milyon euro bonservis parasını bulur mu? Bulur. Osimhen'e yıllık 20 milyon euro verir mi? Verir. Benim görüşüm Galatasaray'la ilgili bu kadar konuşan, aidiyet duyan, sevilen Osimhen'in bunlar olmasına rağmen Fenerbahçe formasını giyip, Süper Lig'de oynama ihtimalini yüzde 0.001 olarak görüyorum. Bu sıfırları da çoğaltabilirim. O 01'i de bizim hiç tahmin etmediğimiz oyuncular, tahmin etmediğimiz yerlere gittiği için bırakıyorum."

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