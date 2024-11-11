Nihat Kahveci'den olay sözler: 'Osimhen'in maskesini incelesinler | Icardi'de bağ kopması olsa yürüyemezdi...

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri; 3. ve 55. dakikada Victor Osimhen ve 85. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Eski milli futbolcu ve günümüzde Kontraspor'da yorumculuk yapan Nihat Kahveci, sarı kırmızılıların bu galibiyetini değerlendirdi.

İşte Kahveci'nin açıklamaları:

"Victor Osimhen tek forvet gibi gözüküyor ama yalan. Rolland Sallai forvet gibi oynadı, çift santrfor oldu. Mertens forvet gibi oynadı, çift santrfor oldu. Hatta Yunus Akgün bile oralara geldi."



'OKAN İÇİN TALİHSİZ BİR AN'

"Okan Kocuk için talihsiz bir an. Sezon bitene kadar belki de 1,5 sene sosyal medyaya hiç girmesin. Sonuçta bizim ülke ortamını biliyorsunuz. O pozisyondan sonra yüz tane top çıkarsa da maalesef bizim ortamda neler konuşulur."

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ICARDI'NİN SAKATLIĞI

"Çapraz bağları kopan bir adam böyle yürüyemez, değnekle yürür. Demek ki ufak yırtıldı. Yine de ameliyat gerektiriyor olabilir. Benim de yırtılmıştı oradan biliyorum. Bizimki şişiyor, yürüyemiyorsun. Icardi yürüyor, demek ki tamamen kopmamış. Yoksa yürüyemez"

'OSİMHEN'İN MASKESİNİ İNCELESİNLER'

"Osimhen bir canavar abi. Sadece attığı gollerle değil, her yaptığıyla. Maskesini incelesinler, mıknatıs mı var, topu mu çekiyor?"